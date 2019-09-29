شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: انتشال جثة شاب من تجمع للمياه بمركز الخور في خليص (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الدفاع المدني اليوم الأحد إنه تمكن من انتشال جثة شاب ثلاثيني بعد سقوطه في تجمع للمياه بمركز الخور في خليص.

وانتشل الدفاع المدني بخليص جثة الشاب وهو في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في المياه ووفاته غريقاً.

Advertisements

وكتب الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: انتشل مدني خليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.