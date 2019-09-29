شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تمنح ألف سيدة أعمال إماراتية رخصة وعضوية لبدايات العمل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن مجلس سيدات أعمال عجمان من العمل خلال الأعوام السابقة، وحتى الوقت الحالى على نمو واستدامة أعمال ومشاريع عضواته وتطورها، واطلاق مبادرات مبتكرة، زادت من إجمالى عضوية المجلس واعداد الحاصلات على رخصة بدايات إلى ما يزيد على 1000 عضوية ورخصة للمرأة الاماراتية، بحسب "وام".

وأشادت الدكتورة آمنة خليفة آل على رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان ـ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال اجتماع مجلس إدارة سيدات اعمال عجمان الذى عقد للاطلاع على منجزات العام 2019 ومناقشة الخطة الاستراتيجية للعام 2020، بجهود القيادة الرشيدة فى توفير الدعم والمقومات المتنوعة لمجتمع الاعمال وخاصة سيدات الاعمال بما يعزز من استفادة عضواته وتنمية اعمالهن، وتشجيعهن على الانتاج.

واضافت انه وخلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2019 تم تنظيم 6 ورش تدريبية متخصصة فى التسويق والانتاج والطب التكميلى وريادة الاعمال وغيرها من المجالات استفاد منها 118 سيدة اعمال، كما وقع المجلس 6 اتفاقيات تعاون مع شركائه الاستراتيجيين هدفت إلى تنوع وزيادة المزايا الموجهة لسيدات الاعمال لاسيما ان مجلس سيدات اعمال عجمان يولى تعاونه مع كافة الجهات الحكومية والخاصة أهمية كبيرة بما يعود بالنفع على مختلف نشاطات المجلس ومبادراته، وشارك ونظم المجلس خلال الفترة نفسها من العام الجارى 6 معارض متنوعة.

واوضحت ان الإقبال من سيدات الأعمال زاد على عضوية المجلس حَيْث وصل عداد الحاصلات على رخصة بدايات إلى ما يزيد عن 1000 عضوية ورخصة.

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كما ناقش الاجتماع، البرامج والمشاريع المتبقية من شهر سبتمبر وحتى ديسمبر 2019 ..واطلعت الحاضرات على آخر منجزات ومبادرات المجلس خلال الفترة نفسها ومنها مبادرة "رفوف" وزيادة اعداد المستفيدات منها والتى تتيح استعراض منتجات العضوات فى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمعارض المتنوعة من خلال منفذ بيع مبتكر يربطهن بالمجتمع المحلى بأقل تكلفة، كما تم استعراض منجزات مبادرة ريوقى وسبل تطويرها والتى تتيح الفرصة لتقديم المأكولات والمشروبات الريوق لموظفى ومتعاملى الدوائر الحكومية والجهات الخاصة فى إمارة عجمان.

وناقشت عضوات المجلس مقترحات الخطة الاستراتيجية لعام 2020 والتى تواكب الخطة الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عجمان والأخذ فى الاعتبار المبادرات والمشاريع المعنية بسيدات الاعمال على المستويين المحلى والاتحادي.

واستعرض الاجتماع مشروع مبنى رواد ورائدات الاعمال وآخر التطورات حول تنفيذه، ودوره فى تعزيز تنافسية مشاريع ومنتجات رواد ورائدات الاعمال من خلال توفير محلات دائمة وتنظيم معارض دورية تخدم شريحة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الحاضرات أهمية تعزيز الزيارات الداخلية والخارجية للمجلس لضمان زيادة التعاون المستقبلى والاستفادة من الخبرات والاطلاع على افضل الممارسات.