الحكومة السودانية تكشف عن إجراءات فورية لمواجهة الغلاء

قالت صحيفة "الصيحة" السودانية، اليوم السبت، إن وزارة الصناعة والتجارة السودانية، كشفت عن إجراءات مرتقبة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة، في السودان.

وقالت الصحيفة السودانية، إن تلك الإجراءات تأتي في وقت أكدت فيه عمل مسح لمراجعة وصيانة لكافة المصانع المتوقفة.

ولفتت الصحيفة إلى قول وزير الصناعة والتجارة مدني عباس، إن الوزارة ستعمل على معالجة الغلاء بالأسواق والاستفادة من التعاونيات في تخفيف الأعباء المعيشية.

وأعلن عباس، أن الفترة القادمة ستشهد وضع مزيد من الضوابط والخطوات، التي تساهم في تطوير الصناعة في السودان.

وقال وزير الصناعة السوداني، إن هناك ترتيبات لإجراء مسح للمصانع المتوقفة عن العمل ومراجعتها، لإعادة تشغيل عدد منها.