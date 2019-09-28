الأردن... المعلمون يرفضون علاوة الحكومة ويؤكدون استمرار الإضراب

وأكدت النقابة مواصلتها الإضراب حتى تنفيذ مطالبها.

واعتبرت النقابة علاوة الحكومة، في بيان لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "فرضا للحل من طرف واحد للأزمة، مؤكدة استمرار الإضراب عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي واصفاً قرار الحكومة بـ "الاستبداد".

واستهجن نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة، ناصر النواصرة، عدم اعتذار الحكومة للمعلمين، عما تعرضوا له في احتجاجات 5 سبتمبر/أيلول الجاري، في إشارة لانتهاكات واعتقالات، تقول النقابة إن المعلمين تعرضوا لها.

وتابع في إشارة إلى العلاوة المقررة: "نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية، المقدار المطروح لا يساوي 10% بل أقل من العلاوة المستحقة التي يطالب بها المعلمون".

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