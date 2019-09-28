دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تخطط للتوسع بشكل أكبر بتقنية 5G في إصدارات 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Oppo عن خططها لجلب تقنية 5G لإصدارات الشركة القادمة في 2020، على أن تتوسع التقنية لتشمل الإصدارات المميزة بمستوى تسعير أعلى من 420 دولار.

بدأ عمالقة تصنيع الهاتف في الصين في إطلاق إصدارات جديدة من هواتف 5G تأتي بمستوى تسعير منخفض يصل إلى 520 دولار مثل هاتف Mi 9 Pro 5G من شاومي، وفي تصريحات رسمية من Oppo أكدت الشركة على جلب ميزة الإتصال بشبكات 5G في إصدارات أكثر في 2020.

في تقرير جديد جاء عبر MyDrivers من الصين، أكد مدير مبيعات Oppo أن الشركة في طريقها لجلب تقنية 5G في الإصدارات المميزة بسعر أعلى من 420 دولار، كما أوضح فريق البحث والتطوير لتقينة 5G جهود الشركة لتطوير تقنية 5G في الألعاب السحابية، ومكالمات الفيديو بجودة HD، وأيضاً التخزين السحابي للصور.

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ولقد ظهرت اللمحات الأولى لخطط خفض مستوى تسعير تقنية 5G خلال مؤتمر MWC في شنغهاي، حيث أكد Li Huiwei نائب رئيس China Mobile أن الشركة تخطط لخفض 5G radios ليصل مستوى تسعير هواتف 5G بين 140 إلى 280 دولار، لذا من المتوقع أن ينخفض مستوى تسعير هذه الفئة من الهواتف خلال السنوات المقبلة بشكل واضح.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تخطط للتوسع بشكل أكبر بتقنية 5G في إصدارات 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.