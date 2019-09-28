شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فى مجلس السيادة بالسودان يؤكد ضرورة جمع السلاح فى جنوب دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" عضو مجلس السيادة بالسودان، قائد قوات الدعم السريع، ضرورة جمع السلاح فى جنوب دارفور (جنوب غرب السودان).

وتعهد حميدتى - خلال لقائه اليوم مع الإدارات الأهلية وأعيان القبائل بولاية فى جنوب دارفور - بأن القوات النظامية ستكون بالمرصاد ضد أى انفلات.

وقال إن الغرض من الاجتماع، هو الوقوف على الترتيبات الأمنية فى الولاية، خاصة وأن موسم الحصاد الزراعى على الأبواب، إلى جانب ظهور السلاح مرة أخرى.

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وأضاف: "اتفقنا على أن الدولة والأجهزة الرسمية، تتحمل مسؤولياتها فى التزاماتها، وطلبنا من الإدارات الأهلية، تشكيل لجان وعمل تصور لبعض المشاكل وسنعمل على حلها فورا".

من جانبه، قال العميد موسى حماد قائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور إن الحدود السودانية التشادية، البالغة حوالى 600 كيلومتر، تقوم قوات خاصة من الدعم السريع بحمايتها وتأمينها تماما.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن حماد قوله إن قوات الدعم السريع بالمنطقة، تقوم بأعمال مراقبة الحدود والتدخل وأعمال الطوارئ.