إسرائيل تعتقل "خلية فلسطينية" بزعم تنفيذ تفجير أدى لمقتل مستوطنة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء السبت، اعتقال "خلية فلسطينية" بزعم تنفيذ تفجير بعبوة ناسفة ضد مستوطنين قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة؛ ما أدى لمقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين في 23 أغسطس/آب الماضي.

فيما لم يصدر على الفور تعقيب من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بشأن ما ورد من مزاعم إسرائيلية.

وحسب بيان لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، فإن الخلية تابعة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ومكونة من 4 أشخاص، بينهم ثلاثة هم المخططين والمنفذين الرئيسيين للعملية التي وقعت في مدخل مستوطنة "دوليف".

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وقال البيان إن "مسؤول الخلية يدعى سامر العرابيد من حي بطن الهوى في رام الله، وهو خبير في تصنيع المتفجرات وقيادي معروف في الجبهة الشعبية وكان اعتقل عدة مرات سابقًا".

كما تشمل الخلية قسام شلبي الذي ساعد في إعداد العبوة، ويزن مغامس الذي شارك في عملية التفجير، وكلاهما من رام الله، إلى جانب ناشط آخر في جامعة بيرزيت الفلسطينية (غير حكومية) لم يكشف البيان اسمه أو دوره.

ووفقًا للبيان، فإن الخلية خططت لمزيد من الهجمات منها عملية خطف جنود أو مستوطنين إسرائيليين، بما في ذلك إطلاق النار.

وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت جارية مع منفذي العملية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.