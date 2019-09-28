هيئة الانتخابات التونسية: 13 أكتوبر موعد الدور الثاني للرئاسيات

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، السبت، إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة في 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات لعضو الهيئة، أنيس الجربوعي، نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية.



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وأجري الدور الأول للرئاسيات في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وشهد عبور كل من المترشحين قيس سعيد (مستقل) بنسبة 18.4 بالمائة من الأصوات، ونبيل القروي (حزب قلب تونس) بـ 15.58 بالمائة إلى الدور الثاني.

والخميس، تلقت المحكمة الإدارية بتونس، 5 ملفات طعن بالاستئناف، ضد نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية.

ورفضت المحكمة الإثنين الماضي الطعون التي تقدم بها ستة من المرشحين في نتائج الدور الأول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.