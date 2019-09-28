فقدان عبّارة تقل 55 شخصا شرقي اليمن

اليمن / شكري حسين / الخليج 365
أعلنت السلطة المحلية في محافظة سقطرى شرقي اليمن، السبت، فقدان عبّارة في عرض البحر وعلى متنها 55 شخصا.
وقالت السلطة المحلية، حسب وكالة "سبأ" الحكومية، إنها تلقت مساء السبت بلاغاً عن فقدان عبّارة (سفينة صغيرة تعبر من شط لآخر حاملة السيارات والمارّة) بعد مغادرتها محافظة المهرة (شرق) باتجاه سقطرى وعلى متنها 55 شخصا، بينهم 8 أسر من الأخيرة.
وقال وكيل أول المحافظة "رائد الجريبي" إنه فور وصولهم البلاغ تم التواصل مع قوات التحالف العربي والسلطة المحلية في محافظة المهرة والجهات المختصة في الموانئ في محافظتي سقطرى والمهرة، لتبادل المعلومات حول العبّارة والبدء في عملية البحث والانقاذ .
ومنذ نهاية 2017، دفعت السعودية قائدة التحالف العربي بقوات تابعة لها وآليات عسكرية إلى "المهرة"، ضمن جهود تعزيز الأمن ومكافحة عمليات التهريب، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين يمنيين.
ولفت الجريبي إلى أن القارب تحرك من محافظة المهرة الأربعاء، ويملكه شخص يدعى "علي الزبيدي" من أبناء محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وأوضح، أنه لم يتسن الاتصال بالقارب لعدم توفر أجهزة الاتصال "الثرياء" لدى طاقم القارب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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