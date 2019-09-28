من طرف واحد.. حكومة الأردن تقرّ زيادة علاوة المعلمين

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
قررت الحكومة الأردنية، السبت، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب، لتضاف إلى علاوة الـ 100 بالمائة، التي يتقاضاها المعلمون بالأساس.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، قررت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة عمر الرزاز، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب (نظام خاص تعمل به وزارة التربية والتعليم).
جاء القرار بعد ساعات من حوار بين الحكومة والنقابة، لم يسفر عن نتائج تذكر، وإعلان المعلمين الاستمرار في الإضراب.
ولفت الرزاز بأن العلاوة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حال انتظام الدراسة.
وتتراوح قيمة العلاوة ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم.
والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
ومن المنتظر أن يرد نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة على تصريحات الرزاز، في وقت لاحق اليوم، وموقفهم بشأن العلاوة التي أقرتها الحكومة.
وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتبلغ العلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
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