العراق.. إحباط 6 تفجيرات في نينوى

نينوى/ سرهاد شاكر/ الخليج 365



أحبطت قوات الأمن العراقية، السبت، تفجيرات بسيارة مفخخة و5 أحزمة ناسفة واعتقلت 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في عمليتين منفصلتين بمحافظة نينوى (شمال).

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع) في بيان إن "قوة من الفرقة العشرين ضمن قيادة عمليات نينوى، عثرت على سيارة مفخخة في قرية أبو جرد جنوب منطقة المالحة، وتعمل على تفكيكها".

وأضافت أن "القوات عثرت أيضا على 5 أحزمة ناسفة، وتم تفجيرها دون حادث يذكر".



فيما قال الناطق باسم الداخلية سعد معن إن "قوة أمنية قبضت على 3 عناصر يتبعون تنظيم "داعش" الإرهابي بناءً على مذكرات قبض قضائية غربي مركز نينوى".



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وأضاف في بيان أن "أحد العناصر كان مطلوبا بعدة قضايا متعلقة بالإرهاب، فيما كان يعمل الآخران بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".



ومؤخرا، زاد نشاط تنظيم "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

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