متطرفون #يهود يدعون لاقتحام #المسجد_الأقصى غداً

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صحيفة الخليج الالكترونية
وسيشارك في تلك الاقتحامات عشرات الحاخامات وكبار أعضاء “جماعات الهيكل”، وعدد من أعضاء حكومة الاحتلال.
وأكدت المصادر، أن هذه الجماعات المتطرفة شرعت بتكثيف دعواتها لتنفيذ الاقتحامات وتعميمها عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مؤكدة على التنسيق الكامل مع شرطة الاحتلال لتسهيل هذه الاقتحامات.
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