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متطرفون #يهود يدعون لاقتحام #المسجد_الأقصى غداً

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

قالت وكالة المعلومات الفلسطينية “وفا” اليوم السبت، إن “جماعات الهيكل” المزعوم، دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للمسجد الأقصى المبارك غداً الأحد، عشية عيد “رأس السنة العبرية”.

وسيشارك في تلك الاقتحامات عشرات الحاخامات وكبار أعضاء “جماعات الهيكل”، وعدد من أعضاء حكومة الاحتلال.

وأكدت المصادر، أن هذه الجماعات المتطرفة شرعت بتكثيف دعواتها لتنفيذ الاقتحامات وتعميمها عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مؤكدة على التنسيق الكامل مع شرطة الاحتلال لتسهيل هذه الاقتحامات.

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