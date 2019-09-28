المتوسطة الثالثة للبنات بأبها تفوز بجائزة خليجية

فافي الألمعي

أعلن مكتب التربية لدول الخليج العربي نتائج مسابقة المبادرات للمدارس الصديقة لعام 2019 في دورتها الخامسة ، والتي أسفرت عن فوز المتوسطة الثالثة للبنات بأبها بجائزة المبادرة الاجتماعية ( بأيدينا نصنع مستقبلنا )

وأوضحت قائدة المدرسة منى شايع ، أنه جرى وضع خطة عمل وتشكيل فريق عمل لتنفيذ المبادرة الخاصة باستشراف المستقبل ، لافتة إلى أن الجائزة تضاف إلى سلسلة من الإنجازات والمراكز المتقدمة التي حققتها المدرسة على المستوى المحلي والخليجي والعربي.

من جهته قدم المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، التهنئة لقائدة ومنسوبات المدرسة من إداريات ومعلمات وطالبات ، مثمنا جهودهن في تحقيق هذا المنجز

يذكر أن عدد المبادرات المقدمة على مستوى المكتب 95 مبادرة فاز منها 15 مبادرة في مجالات مختلفة .