برشلونة يصعد لوصافة “الليغا” بثنائية في شباك خيتافي

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق برشلونة انتصارا ثمينا بهدفين دون رد، خلال مواجهة مضيفه خيتافي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.
وسجل هدفي الفريق الكتالوني كل من الأوروغوياني لويس سواريز وجونيور فيربو في الدقيقتين 41 و49 على الترتيب.
ولعب برشلونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 بعد طرد لاعبه الفرنسي كليمونت لينغليت لتلقيه الإنذار الثاني.
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة ليصعد إلى وصافة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا، فيما توقف رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر على جدول الترتيب.
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