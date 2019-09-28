إذاعة قطرية تفصل موظفا بسبب بث أغنية سعودية

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

بسبب أغنية سعودية أقدمت إذاعة قطرية على فصل موظف، مما أثار العديد من الأسئلة وو ضع الكثير من علامات التعجب .

و قامت إدارة إذاعة مزاجي إف إم القطرية بفصل موظف مسؤولا عن ترتيب بث الأغنيات بعد أن تم بث أغنية أنت ملك بصوت الفنان العماني ماجد المخيني.

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وقالت الإذاعة في بيان على حسابها الرسمي بتويتر:

بخصوص موضوع الأغنية التي تم اذاعتها يوم الأربعاء بتاريخ ٢٥/سبتمبر/٢٠١٩ الساعة ١١:٣٤ مساءاً ،فنود أن نوضح أن الأغنية نزلت بصوت الفنان العماني / ماجد المخيني ضمن مجموعة أغنياته المجدولة في القناة والمسجلة بطريقة (الجلسة).

وأضاف البيان: “وبعد التحقق من الموظف المسؤول فإن الأغنية معنونه بإسم : إنت مثلك ، والموظف قام بجدولتها في منوعات الأغاني من دون سماع محتوى الأغنية وهو مايدل على الإستهتار وعدم تحرّي الدقة.

وبناءا عليه فقد صدر من ادارة الإذاعة قراراً بفصل الموظف مع إحالته للشؤون القانونية لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

وعبر متابعون عن دهشتهم وتعجبهم من القرار متسائلين عن حرية الفن و التعبير التي تتشدق بها منابر قطر الاعلامية .

و غرد متابع للإذاعة متهكما :طلع قانون التعاطف عندهم الموظف عليه شبهة تعاطف مع السعودية ! وين حرية الشعوب ودعم الآراء المختلفه وحق التعبير يمكن الموظف هذا كان يعبر عن رفضه للسلوكيات المتطرفة ودعم الجماعات الإرهابيه ومؤيد لقرار المقاطعة.