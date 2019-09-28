مخاوف من اتفاقيه تتيح الاطّلاع على رسائل واتس اب وفيس بوك

السبت 28 سبتمبر 2019

تطبيق واتس اب وفيس بوك

أكدت مصادر لوكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية، أن مستخدمي تطبيقي واتساب وفيسبوك في الولايات المتحدة سيتم مشاركة رسائل المستخدمين المشفرة لهم مع الشرطة البريطانية، وذلك بمقتضي اتفاقية جديدة بين الدولتين.



ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاقية الشهر المقبل، والتي من شأنها أن تجبر شركات التواصل الاجتماعي على مشاركة معلومات لدعم تحقيقات بشأن من يواجهون تهم جنائية مثل الإرهاب والتحرش الجنسي بالأطفال.

Advertisements

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، حذرت في وقت سابق من أن خطة فيسبوك لتمكين المستخدمين من أن يبعثوا رسائل كاملة مشفرة، سيصب في صالح مجرمين.

ودعت الوزيرة وسائل التواصل الاجتماعي إلى تطوير أبواب خلفية لتمكين وكالات الاستخبارات من الدخول على منصات الرسائل.

ووفقًا لـ”بلومبيرج”، اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا على عدم إجراء تحقيقات بشأن مواطني البلدين في إطار الاتفاقية المزمعة، ولن تتمكن أمريكا، كذلك، من استخدام المعلومات التي تحصل عليها من شركات بريطانية في قضايا تصل عقوبتها إلى الإعدام.