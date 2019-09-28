الأردن...مجلس الوزراء يقر زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين

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وحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قررت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة عمر الرزاز، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب.
وتتراوح قيمة العلاوة ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم.
وأكدت الوكالة أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزار أشار إلى أن العلاوة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حال انتظام الدراسة.
© Sputnik . Mohammad Hannon
هذا ومن المنتظر أن يرد نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة على تصريحات الرزاز، في وقت لاحق اليوم، وموقفهم بشأن العلاوة التي أقرتها الحكومة.
في غضون ذلك، تتمسك النقابة، والتي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.
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