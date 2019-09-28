دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy A70s ينطلق رسمياً بكاميرة 64 ميجا بيكسل وسعر يبدأ من 410 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الكوري مؤخراً عن أحدث إصدار من هواتفها المتوسطة Galaxy A70s الذي ينطلق بمستشعر Bright GW1 بدقة 64 ميجا بيكسل مع تصميم جديد وسعر يبدأ من 410 دولار.

ينطلق هاتف Galaxy A70s بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، تدعم جودة عرض FHD بلس وتضم نتوء القطرة في أعلى الشاشة للكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف Galaxy A70s مستشعر للبصمة أسفل الشاشة، كما يأتي الهاتف بتصميم متدرج لامع من الجهة الخلفية، 3D prism، كما يأتي الهاتف بكاميرة ثلاثية في الجهة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/1.8، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.2 وزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

كما يأتي هاتف Galaxy A70s بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، ويضم الهاتف معالج Snapdragon 675، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي.

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وتصل سعة البطارية في هاتف Galaxy A70s إلى 4500 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة OneUI.

وتوفر سامسونج هاتف Galaxy A70s بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 410 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 440 دولار.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Galaxy A70s ينطلق رسمياً بكاميرة 64 ميجا بيكسل وسعر يبدأ من 410 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.