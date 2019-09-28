شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 عناصر من تنظيم داعش فى عملية أمنية بصلاح الدين شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل 8 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى، فى عملية أمنية غربى مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق. وذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم السبت - أن "قوة مشتركة من اللواء 21 فى فرقة المشاة 14، وفوج التكتيكى الخاص التابع إلى مديرية شرطة صلاح الدين، ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، تمكنت بإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، من تنفيذ عملية أمنية لملاحقة بقايا فلول (داعش) الإرهابى فى جزيرة الصينية غرب مدينة تكريت، الأمر الذى أسفر عن مقتل 8 عناصر، وتدمير 4 أوكار أحدها مفخخة، علاوة على تدمير ملجأ و3 سيارات كانت معدة للتفجير". وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية لملاحقة فلول خلايا تنظيم (داعش) الإرهابى فى مناطق متفرقة بالبلاد.

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