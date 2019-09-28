شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يصلى الجنازة على والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد آل سعود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدّى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود وذلك بجامع الإمام تركى بن عبدالله بالرياض، بحسب "واس".
وأدّى الصلاة مع مفتى عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وأخوة الفقيدة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن و الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن و الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن و الأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمعاً من المواطنين .
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