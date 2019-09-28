الداخلية التونسية: إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 22 شخصا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية بولايتي صفاقس والمهدية وبمدينة حلق الوادي، وضبط 22 شخصا بينهم 6 يحملون جنسيات أفريقية مختلفة. وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - أنه تمت مصادرة مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية كانت بحوزة المعتقلين، بالإضافة إلى زوارق مطاطية مجهزة بمحركات، وكمية من الوقود. وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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