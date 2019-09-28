شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمطار غزيرة ورياح تسقط واجهة محل تجاري في «محايل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أدى هطول أمطار غزيرة على محايل عسير مصحوبة برياح شديدة، أمس (الجمعة)، إلى سقوط بعض الواجهات الخارجيه لعدد من المحلات التجارية.

وباشرت فرق الدفاع المدني بالمحافظة، بلاغا عن سقوط واجهة ديكور (كلايدينج) لأحد المحلات التجارية الواقعة على الحزام الدائري بالمحافظة، فيما لم ينتج عن الحادث أي إصابات.

وكانت محافظة محايل عسير قد شهدت، أمس الجمعة، هطولا غزيرا للأمطار مصحوبا برياح شديدة، أدت إلى قطع الكهرباء عن عدد من المشتركين، وتعطل بعض إشارات المرور.

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