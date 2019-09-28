شاهد.. السلطات الألمانية تعتقل "سبايدر مان فرنسا"

السبت 28 سبتمبر 2019

آلان روبير

كتب الخليج 365 ـ متابعات

كشفت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، عن اعتقال عناصر الشرطة الألمانية للفرنسي "آلان روبير" الملقب بسبايدر مان فرنسا، وذلك بعد قيامه بتسلق ناطحة سحاب "سكايبر" بالحي المالي وسط مدينة فرانكفورت والتي يبلغ ارتفاعها 153 متر خلال 20 دقيقة.

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وألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر57 عاماً بعدما هبط على الواجهة الزجاجية للمبنى وصولاً إلى الأرض.

وتعتبر الشرطة أن تسلق المبنى مخالف للقانون، كما تدرس ما إذا كان روبير قد ارتكب جريمة التعدي على أملاك الغير. وفي مطلع العام، تسلق روبير أحد أعلى المباني في العاصمة الفلبينية مانيلا، سبق وأن دخل "آلان" موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرات عدة بفضل أنشطة التسلق التي أدت إلى توقيفه في العديد من مدن العالم.