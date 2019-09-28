أخيراً.. برشلونة يفوز خارج «الكامب نو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق برشلونة فوزه الأول خارج قواعده في «الكامب نو» بالدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عندما أسقط مضيفه خيتافي 2-صفر بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة.

وهذا الفوز الأول لبرشلونة خارج الديار هذا الموسم بعد خسارتين في المرحلة الأولى أمام أتلتيك بلباو صفر-1، وضد غرناطة صفر-2. كما اكتفى بالتعادل 2-2 مع أوساسونا في المرحلة الثالثة.

وسجل الأوروغوياني لويس سواريز (41) وجونيور فيربو (49) الهدفين ليرفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 13 نقطة.

وغاب ميسي بسبب إصابة في عضلات فخذه الأيسر تعرض لها في الشوط الأول من مواجهة فياريال (2-1)، وكذلك الفرنسي عثمان ديمبيلي بعدما عاودته الآلام في فخذه الأيسر، وفق ما أشار بيان للنادي قبل اللقاء، وهو الذي كان تعافى مؤخراً من الإصابة وشارك بديلاً منتصف الأسبوع.

ومن المتوقع غيابه أيضاً الأربعاء عن موقعة إنتر ميلان الإيطالي في ملعب «كامب نو» ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح سواريز التسجيل من تمريرة حاسمة للحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن الذي خرج من منطقته بنجاح لتشتيت الكرة إثر هجمة لخيتافي، فمهدها لنفسه بصدره ومررها طويلة وصلت إلى الأوروغوياني الذي أسقطها «لوب» من خارج المنطقة فوق الحارس دافيد سوريا (41).

وبات الألماني، الذي أعرب مؤخرا عن امتعاضه من دور الحارس الثاني في منتخب ألمانيا خلف مانويل نوير حامي عرين بايرن ميونخ، أول حارس في برشلونة يحقق تمريرة حاسمة في القرن الـ21، وفق موقع «أوبتا» للإحصاءات.

وسجل فيربو الهدف الثاني لفريق المدرب إرنستو فالفيردي عندما سدد كارليس بيريز الكرة من حافة المنطقة، تصدى لها سوريا بشكل خاطئ فتهيأت أمام اللاعب المولود في جمهورية الدومينيكان وأودعها الشباك بسهولة (49).

وأكمل البلاوغرانا المباراة بعشرة لاعبين في الدقائق العشر الأخيرة بعد طرد المدافع الفرنسي كليمان لانغليه لنيله الإنذار الثاني (82)، وسيغيب بالتالي عن لقاء إشبيلية في «كامب نو» في المرحلة الثامنة.

وألحق فالنسيا بمضيفه أتلتيك بلباو خسارته الأولى هذا الموسم عندما أسقطه 1-صفر سجله الروسي دينيس تشيريشيف (27).