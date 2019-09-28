مقتل 8 عناصر من تنظيم "داعش" غرب مدينة تكريت وسط العراق

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وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "قوة مشتركة من اللواء 21 في فرقة المشاة 14 وفوج التكتيكي الخاص التابع لمديرية شرطة صلاح الدين، ضمن قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت بإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، من تنفيذ عملية أمنية لملاحقة بقايا فلول "داعش" الإرهابي في جزيرة الصينية غرب مدينة تكريت".
وأضافت الخلية في البيان أن "العملية أسفرت عن قتل ثمانية عناصر من داعش الارهابي إثر ضربة جويه لطيران التحالف، وتدمير أربعة أوكار أحدها مفخخة وكانت تحتوي هذه الأوكار على ( أواني طبخ /مواد غذائية مختلفة / فرش/ ملابس )، كما تم تدمير ملجأ وثلاث عجلات نوع بيكب وعجلة نوع لوري سكانيا كانت معدة للتفخيخ".
© Photo / خلية الإعلام الأمني
وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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