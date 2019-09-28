لا للتحرش في العمل.. انتصار جديد للمرأة السعودية على خطى مصر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press الفتاة التي أدعت تعرضها للتحرش

لم تمض أيام قليلة على أول انتصار للمرأة المصرية، بتحرك قانوني في سبيل منع التحرش في أماكن العمل، حتى لحقت بها السعودية، فقد قدمت مواطنة سعودية تعمل في أحد المستشفيات بالمملكة، شكوى تفيد بأنها تعرضت للتحرش في العمل من رئيسها.

تلك الدعوى أثارت ردود فعل مختلفة في السعودية، بين من يطالب بضرورة توقيف التحرش في أماكن العمل، ومن اعتبر أنه على المرأة ألا تعمل مع الرجال من الأساس، ولكن تدخل وزارة الصحة السعودية، وتحركها في الواقعة، أنهى الجدل.

قالت وزارة الصحة السعودية، في تعليقها على تلك الواقعة، حيث شكت السيدة في فيديو تداوله رواد مواقع "السوشيال ميديا"، إنه تمت الاستجابة لطلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها لمقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف، بعد إحالة المعاملة إلى النيابة العامة.

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وبحسب ما نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، قالت إن الموظفة تقدمت بشكواها لدى صحة جدة وتم الرفع لمقام محافظة جدة بطلب إحالة الموضوع للنيابة العامة، مؤكدة إنهاء تكليفها وإعادتها إلى مقر وظيفتها الأساسي.

انتصار مصر في مجال التحرش في أماكن العمل

وكانت مصر قد سبقت تحرك السعودية بعدة أيام وحدث انتصار للمرأة، في سابقة تعد الأولى من نوعها، حيث حصلت مصرية على حكم قضائي ضد رئيسها، وهو الأول من نوعه بشأن جرائم التحرش بالعمل، نظرا للاشكاليات المحيطة بشأن صعوبة إثبات جرائم التحرش في أماكن العمل، لكنها استكملت الدعوى التي امتدت على مدار عامل كامل.

جاء الحكم البات النهائي، لصالح السيدة "م. أ. م."، تعمل مهندسة ديكور، درجة أولى بالخدمات الإنتاجية للتليفزيون المصري، ضد رئيسها في العمل المتهم "ع. ع. س."، الذي يعمل بالإدارة المركزية للخدمات الإنتاجية بالقنوات الإقليمية للهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بحسب انتصار السعيد، رئيس مركز القاهرة للتنمية والقانون.