شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: تفجير 3 أوكار لتنظيم داعش ومقتل من بداخلها فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، تفجير 3 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابى ومقتل من فيها من العناصر الإرهابية، فى مناطق بحوض حاوى العظيم بديالى.

وذكرت المديرية - فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" - أن فرقة المشاة الخامسة نفذت عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش الإرهابى فى مناطق حوض حاوى العظيم ومعبر الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وأضاف البيان أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وبمشاركة طيران الجيش، أسفرت عن تفجير 3 أوكار إرهابية ومقتل من فيها من الدواعش وتفجير 3 عبوات ناسفة.