الحوثيون: تسريبات وقف السعودية للعمليات جزئياً غير صحيحة

اليمن / عبد الله أحمد / الخليج 365

نفت جماعة "الحوثي"، السبت، صحة تسريبات عن وقف "جزئي" للعمليات العسكرية من طرف السعودية في اليمن.

جاء ذلك على لسان عضو "المجلس السياسي‎ الأعلى" للجماعة، محمد علي الحوثي، في خبر أوردته عنه قناة "المسيرة" التابعة لهم.

وفنّد الحوثي صحة ما وصفها بـ"التسريبات" التي تحدثت عن وقف جزئي للعمليات العسكرية.

واعتبر رئيس ما كان يسمى باللجنة الثورية للجماعة، أن مبادرة مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة (أعلى سلطة سياسية في مناطق سيطرتهم) تنص على الوقف الكامل لما وصفه بـ "العدوان".

وأوضح الحوثي أنه "لا صحة لأي تسريبات من جانب التحالف العربي عن وقف جزئي للعمليات العسكرية"، قائلاً إن جماعته "لن تقبل إلا بوقف شامل ورفع الحصار".

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ولفت إلى أن التسريبات التي تناولتها بعض الصحف الأمريكية عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف في 4 مناطق "تظل تسريبات لا جهة رسمية تقف خلفها".

وحتى الساعة (16:00 ت.غ) لم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي عن ما نشرته الصحف الأمريكية.

وفي 20 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن الحوثيون، بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرتهم على العاصمة صنعاء، وقف العمليات الهجومية على السعودية، مطالبين المملكة بإعلان مماثل.

وحتى اليوم، لم يصدر أي بيان من السعودية حيال مبادرة الحوثيين بوقف الهجمات ضد المملكة، لكن التحالف العربي نفى وقف الحوثيين للهجمات رغم إعلان 20 سبتمبر.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.