مصر: إحالة أوراق 7 متهمين في "خلية حلوان" إلى المفتي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دار القضاء العالي في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، في قضية عرفت إعلاميا باسم "خلية حلوان".

وحددت المحكمة جلسة يوم 12 نوفمبر للنطق بالحكم على جميع المتهمين، وعددهم 32.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة.

ومن بين الجرائم التي انخرطت بها الخلية، اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى رئيس وحدة مرور المنيب والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

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ومنذ عام 2013، تشكلت خلايا إرهابية منبثقة عن تنظيم الإخوان، محاولة إثارة الفوضى في مصر في أعقاب عزل الرئيس الأسبق المنتمي للتنظيم محمد مرسي.

وتكافح قوات الأمن في مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، للقضاء على التنظيمات المتطرفة، لا سيما في شبه جزيرة سيناء حيث ينشط تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن في وقت سابق ولاءه لتنظيم "داعش"، وأطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء".