السيسي ينيب وزير الدفاع لإحياء ذكرى عبد الناصر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أناب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع محمد زكي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أناب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع محمد زكي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ووضع زكي إكليلا من الزهور على ضريح عبد الناصر في مراسم حضرها عدد من كبار قادة القوات المسلحة وعائلة عبد الناصر. وتصادف اليوم الذكرى 49 لرحيل عبد الناصر الذي يعتبره ساسة ومحللون حجر زاوية مهما في السياسة العربية والعالمية، وصاحب مشروع واضح المعالم في مصر، ومحيطها العربي والإفريقي.

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