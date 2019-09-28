«أبولو روبوتاكسي» سيارات أجرة بلا سائق بمدينة ذكية صينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت 45 سيارة أجرة مجهزة بتكنولوجيا القيادة الذاتية نقل الركاب على طريق تجريبي، في مدينة تشانجشا بمقاطعة هونان في وسط الصين، وذلك في جزء من جهود المدينة الرامية للتحول إلى مدينة ذكية.

وسيبلغ طول الطريق التجريبي 50 كم بنهاية العام الجاري، ليرتفع إلى 135 كم في النصف الأول من عام 2020.

يذكر أن السيارات المذكورة المسماة بـ «أبولو روبوتاكسي»، المنتجة بشكل مشترك بين شركة بايدو للذكاء الاصطناعي، وشركة فاو هونجتشي لصناعة السيارات، هي مركبات أوتوماتيكية لنقل الركاب، قادرة على القيادة بلا تدخل بشري ضمن شروط محددة.