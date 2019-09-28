شكرا لقرائتكم خبر عن «أبولو روبوتاكسي» سيارات أجرة بلا سائق بمدينة ذكية صينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت 45 سيارة أجرة مجهزة بتكنولوجيا القيادة الذاتية نقل الركاب على طريق تجريبي، في مدينة تشانجشا بمقاطعة هونان في وسط الصين، وذلك في جزء من جهود المدينة الرامية للتحول إلى مدينة ذكية.
وسيبلغ طول الطريق التجريبي 50 كم بنهاية العام الجاري، ليرتفع إلى 135 كم في النصف الأول من عام 2020.
يذكر أن السيارات المذكورة المسماة بـ «أبولو روبوتاكسي»، المنتجة بشكل مشترك بين شركة بايدو للذكاء الاصطناعي، وشركة فاو هونجتشي لصناعة السيارات، هي مركبات أوتوماتيكية لنقل الركاب، قادرة على القيادة بلا تدخل بشري ضمن شروط محددة.
كانت هذه تفاصيل خبر «أبولو روبوتاكسي» سيارات أجرة بلا سائق بمدينة ذكية صينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.