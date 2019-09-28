شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق سهلة للسيطرة على ضغط الدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعاني كثيرون أمراض ضغط الدم، وأمراضاً أخرى قد يكون من أعراضها الجانبية ارتفاع ضغط الدم.

وينصح الأطباء بضرورة السيطرة على ضغط الدم لمن هم عرضة لارتفاعه؛ وذلك للحد من المخاطر الصحية المرتبطة به، والتي قد يكون بعضها مهدداً للحياة.

ومن الاستراتيجيات التي تساعد على ذلك حسب ما جاء في موقع كلية الطب بجامعة هارفارد الإلكتروني:

1- قراءة ملصقات الأطعمة والمشروبات:

يتحكم الشخص بكمية الملح إن قام بإعداد الطعام بنفسه، أما الأطعمة الجاهزة مثل: الحساء والسندويتشات المغلفة وغيرها، فهي تجعله يتناول الصوديوم بكمية كبيرة من دون أن يعلم بذلك؛ بسبب الإضافات الغذائية الداخلة في تكوينها؛ لذا ينصح بضرورة قراءة المكونات المذكورة على الملصق؛ لتقييم كمية الملح.

2- المشي السريع:

لا تعني الدعوة للقيام بالأنشطة البدنية، الانخراط في ممارسة الرياضة العنيفة والمكثفة، فالقيام بأي نشاط بدني محبب، كالمشي السريع برفقة صديق، يحقق هدف المحافظة على ضغط الدم ضمن المدى الطبيعي، وربما يخفضه إن كان مرتفعاً.

3- تخفيف حالة التوتر:

يؤدي التوتر إلى زيادة الهرمون المعروف بهرمون التوتر بالدم فتضيق الأوعية الدموية ويرتفع ضغط الدم نتيجة ذلك، يجب التعامل بكياسة مع ضغوط الحياة اليومية المسببة لتلك الحالة حتى يكون ضغط الدم طبيعياً أو أقرب للطبيعي.

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