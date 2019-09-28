بتوجيه محمد بن زايد.. زواج جماعي لـ 200 شاب وفتاة في أبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الزواج الجماعي السابع عشر على مستوى اليمن الذي استفاد منه 200 شاب وفتاة في محافظة أبين ضمن الأعراس الجماعية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم استقرار الشباب وتعزيز النسيج الاجتماعي في اليمن، وذلك بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة.

ويستفيد من الأعراس الجماعية في مرحلتها الثانية خلال العام 2019 آلاف الشباب في 11 محافظة يمنية.

وتمت المراسم بحضور مهدي الحامد نائب محافظ أبين وعدد من المسؤولين اليمنيين وممثل هيئة الهلال الأحمر الذي أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة به، بمشاركة العرسان وأسرهم ومعارفهم وجمع غفير من أهالي المحافظة.

وتأتي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الأشقاء في اليمن من الدعم والمساندة في جميع المجالات، واستمراراً لجهودها في تحسين جودة الحياة ودعم الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الساحة اليمنية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن الهيئة عملت وفق خطة مدروسة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتنظيم الأعراس الجماعية للعام الثاني على التوالي وتوسيع مظلة المستفيدين منها في اليمن برعاية سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.

وهذه المبادرة تؤكد إلمام قيادتنا الرشيدة بمجريات الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على الساحة اليمنية، ومدى اهتمامها بظروف الشباب اليمني الذي يواجه تحديات كبيرة من أجل تحقيق حلمه وتطلعاته في الاستقرار والحياة الكريمة.