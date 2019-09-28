شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تعرض أفلاماً في السينما بحثاً عن الجوائز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنوي شركة «أبل» عرض أفلام منجزة أصلاً للبث التدفقي، في دور السينما، على ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عن هويتها، قولها إن «أبل» تأمل أن يوفر عرض الأفلام في دور السينما شهرة أكبر للمنصة ويساعد على استقطاب نجوم من أوساط السينما.
ويسمح عرض الأفلام في صالات السينما بالحصول على جوائز سينمائية.
فقد فازت الشركتان الرائدتان في مجال البث التدفقي «نتفليكس» و«أمازون برايم» بجوائز عن أفلام أصلية أنتجاها وعرضت في قاعات السينما.
وتبدأ خدمة «أبل تي في» في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في أكثر من 100 بلد بسعر 4.99 دولار مع عدد محدود من البرامج الأصلية في البداية إلا أنها وعدت بإنتاج عدد أكبر من هذه الأعمال مع الوقت.
وسعر الاشتراك في هذه الخدمة أقل من خدمة «ديزني» المقررة في نوفمبر نفسه بسعر 6.99 دولار، ومن «نتفليكس» التي تزيد قيمة الاشتراك فيها على المتنافسين الآخرين.
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