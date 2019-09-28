رسمياً.. النصر يُقيل زاناردي.. وفيرسلاين مدرباً مؤقتاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة النصر لكرة القدم في بيان لها على صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إقالة مدرب الفريق الأول البرازيلي كايو زاناردي من منصبه، بعد مرور جولتين فقط من دوري الخليج العربي الذي يحتل فيه «العميد» المركز الثاني عشر، بعد تعادله مع الوصل سلباً، وخسارته من عجمان 1-3.

وقال النصر في بيانه: «شركة النصر تقرر إعفاء البرازيلي كايو زاناردي من القيادة الفنية للفريق الأول، مثمنة جهوده خلال الفترة السابقة وتُسند المهمة بشكل مؤقت إلى الهولندي يان فيرسلاين المدير الرياضي للشركة، لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة القادمة».