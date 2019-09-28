تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري والعاهل البحريني

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© REUTERS / HANDOUT
وأوضح راضي أن "الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين، مشددًا على استمرار دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مُجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في المنطقة العربية".
وأضاف راضي أن "العاهل البحريني أعرب عن تقدير بلاده للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي، مُعربًا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين".
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