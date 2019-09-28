وليد المعلم: الإرهاب مازال يشكل خطرا كبيرا على العالم

وتابع المعلم، أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة، "التاريخ سيسجل أن الشعب السوري واجه الإرهاب". © Sputnik . Vitaly Belousov وأضاف "نقف أمام مفترق طرق لبناء عالم يكافح الإرهاب ويبنى السلم والبناء". كما أكد المعلم أن بلاده عازمة على مواصلة الحرب ضد الإرهاب. وتابع "تصميم سوريا على تشكيل اللجنة الدستورية هو الذي أدى لتحقيق هذا الإنجاز"، مضيفا "تمكنا من الاتفاق مع المبعوث الدولي على قواعد الإجراءات المتعلقة باللجنة الدستورية". وأضاف "يجب الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال سوريا وعدم فرض أي شروط بشأن عمل اللجنة الدستورية".

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