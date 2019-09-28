15 مليون دولار من الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

اسماء السيد - ابوظبي: ستقدم الإمارات مساهمة مالية قدرها 15 مليون دولار أميركي لدهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحسب ما أعلن بيان رسمي السبت.
ويأتي الإعلان بينما تنعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال البيان أنه سيتم تقديم المساهمة في الأعوام الثلاثة المقبلة، في إطار التزام أبو ظبي دعمها للهيئة.
وبحسب البيان فإن الإمارات قدمت منذ تأسيس الهيئة عام 2010 نحو 26 مليون دولار أميركي لميزانيتها الأساسية.
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