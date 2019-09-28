دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع وان بلس تستعد لجلب ميزة التصوير بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية في هاتف OnePlus 7T ظهر على التقنية بلا حدود.

تخطط شركة وان بلس لإطلاق تحديث لبرمجيات هاتفها الجديد OnePlus 7T تقدم من خلاله ميزة تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية.

قدمت شركة وان بلس هاتفها الجديد OnePlus 7T بقائمة كبيرة من المميزات في إعدادات الكاميرة، لتقدم أفضل تجربة في التصوير، ومن جديد تستعد الشركة لجلب مزيد من المميزات للإصدار الجديد قريباً.

جاء هاتف OnePlus 7T بالعديد من المميزات في الكاميرة إلا أن وان بلس لم تقدم ميزة تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة، وقد أكدت وان بلس في تصريحات رسمية على جلب الميزة في تحديث للبرمجيات يأتي لاحقاً.

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وتشير شركة وان بلس إلى أن تحديث برمجيات OnePlus 7T سيدعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية بدقة 720 بيكسل، وهي ترقية جديدة للإصدارات السابقة التي جاءت بميزة تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 480 إطار لكل ثانية فقط.

وتشير التوقعات إلى وان بلس تقدم ميزة تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية عبر البرمجيات، نظراً لعدم دعم مستشعر الكاميرة لهذه الميزة، أيضاً من المقرر أن يدعم OnePlus 7T لاحقاً تسجيل الفيديو بدقة 4K بإستخدام الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة.

المصدر

هذا الموضوع وان بلس تستعد لجلب ميزة التصوير بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية في هاتف OnePlus 7T ظهر على التقنية بلا حدود.