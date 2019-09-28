شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يعلن عودة 141 عائلة من مخيم "عامرية الفلوجة" إلى مناطقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، اليوم السبت، عودة 141 عائلة نازحة من مخيم "عامرية الفلوجة" للنازحين بمحافظة الأنبار إلى مناطقهم.

وذكر المكتب - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أنه ضمن الجهود الحثيثة الرامية لعودة النازحين إلى ديارهم.. غادرت مجموعة من العوائل مخيم "عامرية الفلوجة" للنازحين عائدين إلى ديارهم.

من جانبه، قال مستشار رئيس مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم رئيس البرلمان شاكر حامد إن "حصاد الجهود المبذولة لتسريع عودة النازحين من قبل رئيس مجلس النواب قد أثمرت عن عودة الدفعة الأولى من مخيم عامرية الفلوجة إلى ديارهم فى مدينة القائم" بمحافظة الأنبار غربى العراق.