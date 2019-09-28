بورشه Taycan تنطلق مطلع العام المقبل

السبت 28 سبتمبر 2019
تطرح شركة بورشه عن أولى سيارتها الكهربائية Taycan مطلع العام القادم بسعر 152 ألف و136 يورو للموديل Turbo. وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة رباعية الأبواب الجديدة تظهر بطول 5 أمتار، وتتوفر في البداية بالموديل Turbo والموديل Turbo S. ويعتمد الموديلانTurbo وTurbo S على سواعد محرك كهربائي على كل محور بقوة 500 كيلووات/680 حصان في الموديل Turbo ، وبقوة 560 كيلووات/761 حصان في الموديل Turbo S مع بطارية سعة 93.4 كيلووات ساعة، والتي تصل بكلتا السيارتين إلى مدى السير 400 كلم. وتتسارع السيارة خماسية المقاعد بوزن 2.3 طن من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية فقط، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 260 كلم/س. وتحتاج البطارية لشحن 80% من سعتها إلى 23 دقيقة فقط بفضل تقنية 800 فولت. وتجسد المقصورة الداخلية للسيارة الفلسفة الجديدة لبورشه بالاعتماد أكثر على الشاشات اللمسية وشاشات العرض على حساب الأزرار.
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