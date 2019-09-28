الإمارات تقدم 15 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دولة الإمارات، عن تقديم مساهمات مالية قيمتها 15 مليون دولار أمريكي، سيتم تخصيصها لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على مدى ثلاث سنوات، وذلك في إطار التزام الدولة بمواصلة دعمها للهيئة.

جاء الإعلان على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي هذا التعهد الجديد في إطار تعزيز الشراكة مع هيئة المرأة؛ حيث ترتبط دولة الإمارات بعلاقات استراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ نشأتها في عام 2010.

وقدمت الإمارات ما يقارب 26 مليون دولار أمريكي لميزانيتها الأساسية بهدف دعم الهيئة على الاضطلاع بمهامها وتنفيذ استراتيجيتها في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك عن طريق مكتب الاتصال التابع للهيئة في أبوظبي.