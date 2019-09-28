ثلاثة عروض في ثاني أيام مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد المركز الثقافي بمدينة كلباء الجمعة، تقديم ثلاثة عروض ضمن «مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة»، وهي: «في انتظار جودو»، لصمويل بكيت، إخراج سامي غريب، و«العطش»، ليوجين يونسكو، وإخراج يوسف المغني، و«لير ملك النحاتين»، عن نص «الملك لير»، لوليم شكسبير، إخراج سعيد الهرش.

وفي العرض الأول «في انتظار جودو»، وهو نص عن المسرحية الأصل التي تحمل ذات العنوان لصمويل بكيت، قدم المخرج جاسم سامي الغريب رؤية مختلفة أخذت السمات العامة من مسرحية بكيت، وأسقطتها على الراهن العربي.

وشارك في عملية التمثيل كل من: طلال قصير البلوشي «جوجو»، وفيصل موسى علي «فلادمير ديدي»، ومحمد سعيد الكمالي «بوزو»، وحمد علي إبراهيم «الصبي»، وخالد فهد بلال «لاكي».

وينطلق الغريب في هذا العمل من مقولة ضمنها في «مطبق» العرض، والتي تقول: يبقى الانتظار طقساً مرهقاً من طقوس حياتنا، والانتظار هو واحد من السمات المهمة في مسرح العبث الذي تنتمي إليه المسرحية الأصل لبكيت.

لكن جاسم الغريب يذهب بالعرض نحو فضاء الواقعية أكثر من العبث، حيث الحوارات مكتملة والفكرة واضحة، والحبكة مكتملة، فالعرض يحكي عن شخصين ينتظران مجيء «جودو»، وأثناء هذا الانتظار يجريان حوارات عميقة وطويلة عن الحياة والوجود، وفيما هما ينتظران جودو يأتي شخص يصطحب خنزيراً ضخماً يكبله بالقيود، ويعامله معاملة قاسية ليسخر من انتظارهما ويشاركهما في الحوارات.

وفي الندوة التطبيقية التي تلت العرض، ذكر صديق جوهر أن العبث تيار نشأ في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد حاول في ذلك الوقت كتاب عرب نقله إلى البيئة العربية لكنهم لم ينجحوا.

ولأن المناخ الآن في العصر الراهن أشبه بالذي ساد عقب الحرب العالمية الثانية؛ فيبدو معقولاً جداً الاستعانة بمسرح العبث وتوظيفه من أجل إسقاطه على الواقع الراهن.

فيما أكد الناقد مصطفى آدم نجاح المخرج في توظيف سمات مسرحية بكت في عرضه، خاصة فيما يتعلق بالقيم المنهارة في عالم اليوم.

وأوضح المسرحي عبد الناصر خلاف أن مجابهة نص بكيت عملية في غاية الصعوبة، لكن المخرج نجح في خلق انزياحاته الخاصة وصنع عرضاً ينتمي للمدرسة الواقعية وليس العبث.

العرض الثاني «العطش»، هو عن نص «الجوع والعطش»، للكاتب يوجين يونيسكو، إخراج يوسف المغني، ويحكي قصة أناس يعيشون تحت وطأة الحرب فيعانون الفاقة والجوع، ويتأخر هطول الأمطار الأمر الذي يحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق، فتنتشر الشرور والقيم غير الكريمة والممارسات السيئة بين الناس.

ويتناول النص بصورة خاصة قضية الحروب وما تصنعه في البشر من تحولات، نتيجة الكوارث المتمثلة في القحط والجوع والعطش، وتأثير كل ذلك في القيم الإنسانية، وقد حاول المخرج أن يشكل رؤيته الخاصة بالاشتغال على السمات الأساسية من المسرحية الأساسية.

فقد اهتم يونسكو بقضايا الحروب والشر والصراع، وقد أراد مخرج العرض الاشتغال على فكرة يونسكو بطريقة بسيطة ووضعها في سياق يخدم فكرته، فكان تركيز المغني على الحرب وإسقاطها على الواقع العربي، الذي تحيط به الصراعات، وقدم عدداً من الأفكار الجميلة مثل المزج بين صوت الأذان والموسيقى، وهي تحمل دعوة للتسامح بين الثقافات ونبذ الصراع والحروب.

واستعان المخرج بعدد من التقنيات لأجل أن يكون العمل شرقي الطابع مثل الموسيقى العربية والموشحات الحزينة،

وقدم المخرج حلولاً مسرحية مميزة، ونجح في توظيف عناصر السينوغرافيا، وجاء الأداء التمثيلي المميز ليصنع لوحات مشهدية على الخشبة، الأمر الذي حقق الفرجة خاصة أن الجمهور تفاعل مع العرض كثيراً.

وأشاد النقاد في الندوة التطبيقية التي تلت العرض بالعمل ومخرجه خاصة لكونه صغير السن. وذكر د. صديق جوهر أن المخرج نجح في تشكيل حالة مسرحية خاصة من نص يوجين يونسكو، فقدم عملاً مختلفاً، ونجح في تقديم صورة الحرب السيئة في عمل بسيط.

فيما لفت المسرحي عبد الناصر خلاف إلى أن العمل فيه تجريب مميز يدل على وعي المخرج، وكان الأداء التمثيلي طبيعياً وبعيداً عن التكلف.

وأكدت المسرحية عبير الجندي أن المخرج متمكن من أدواته واستطاع أن يمزج بين الماضي والحاضر، بينما أوضح الناقد مصطفى آدم أن المخرج تطور تطوراً كبيراً وحقق نقلات كبيرة، فقد شارك العام الماضي بنص لآرثر آدموف، وها هو في هذه الدورة يقتحم عالم يوجين يونسكو.

أما العرض الثالث «لير ملك النحاتين»، فهو مأخوذ من رائعة شكسبير «الملك لير»، وتحكي عن قصة نحات يعيش بين التماثيل والدمى التي صنعها، ويتخيل أن هذه الدمى تخاطبه وتتحدث إليه، فيمارس طغيانه على هذه الكائنات التي صنعها.

فالقصة تتناول قصة هذا الإنسان المأزوم والذي تتجلى أزمته النفسية في تعامله مع هذه المنحوتات التي يعيش معها، والمسرحية تركز بشكل كبير على قضية الدكتاتور والطاغية، وهي السمة الأساسية التي أخذها المخرج سعيد الهرش من النص الأصلي لشكسبير، حيث إن مسرحية الملك لير كانت في الأصل تنتقد ملوك أوروبا الطغاة، بالتالي سعى المخرج لعصرنة العمل وجعله ملائماً للعصر.

واستعان المخرج بديكور بسيط يصور المكان الذي يعيش فيه النحات والذي تكثر فيه الدمى بطريقة غير منظمة، حيث الفوضى هي سيدة الموقف في المكان، واستطاع المخرج أن يمرر تلك العوالم عن طريق الحوارات والمنلوجات بين الدمى والنحات، كما وظف الموسيقى والإضاءة في العمل بشكل جيد قدم عبرها صورة مسرحية مميزة، وكان الأداء من قبل الممثلين جيداً ومنضبطاً.

ووجد العرض إشادة من النقاد في الندوة التطبيقية التي أعقبته، حيث أكد الناقد د. صديق جوهر أن المخرج نجح في إعادة إنتاج شكسبير برؤية رائعة، وجاء استخدام الدمى ليعطي بعداً جديداً غير موجود في النص الأصلي، فيما ذكر المسرحي د. شريف صالح أن العرض جاء مميزاً واشتغل على العناصر المسرحية كلها، فيما أوضح عبد الناصر خلاف أن العمل قدم بمنطق مختلف ومغاير لرؤية شكسبير وحفل بالفكر الإخراجي المميز