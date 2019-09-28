شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: طوابير من شبابنا سيتبعون خطواتك والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتصالاً مع هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي في ثاني أيام تواجده على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك خلال زيارة سموه أمس إلى مقر مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، مهنئاً إياه لوصوله بحفظ الله ورعايته إلى محطة الفضاء في إنجاز تاريخي لدولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.

ونقل سموه تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى هزاع المنصوري وتمنيات سموه له بالتوفيق في أول رحلة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، مع كونه أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية، محققاً طموح زايد في بلوغ الفضاء.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه الخطوة الكبيرة لدولة الإمارات ما هي إلا البداية لرحلة من العمل الجاد في سبيل الوصول إلى ريادة الفضاء، وقال سموه خلال الاتصال مخاطباً المنصوري: «أنت فخر شعب الإمارات.. وأنت الأول.. والأول دائما يُذكر.. ولكني أبشرك أن طوابير من بنات وأبناء الإمارات سيتبعون خطواتك لاستكمال المسيرة».

وأعرب سموه عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يترجم طموح مؤسس دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الوصول من الصحراء إلى الفضاء، مشيرا إلى أن الشيخ زايد، رحمه الله، كان حريصاً على دعوة علماء وخبراء الفضاء لزيارة الدولة لمناقشتهم والتعرف منهم الى المستجدات والاكتشافات في هذا المجال.

وخلال الاتصال أكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن ما يميز دولة الإمارات عن غيرها الإصرار على تحويل الأحلام إلى إنجازات وتحدي المستحيل وهي الكلمة التي لا يعترف بها سموه ويرى أنها لا يرددها سوى «الضعفاء».

وقال سموه: «الجميع يحلمون.. ولكننا ننهض ونجتهد لتحقيق الحلم.. وهدفنا القادم سيكون الوصول إلى المريخ.. وأنا وأخي محمد بن زايد نؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك.. البعض من حولنا قالوا هذا مستحيل.. ولكن كلمة المستحيل لا يرددها سوى الضعفاء.. ولا وجود لها طالما امتلك الإنسان الإرادة».

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاتصال على الاطمئنان على سير البرنامج العلمي لرائد الفضاء هزاع المنصوري وفق المخطط له خلال تواجده على محطة الفضاء الدولية، حيث أكد المنصوري سير التجارب العلمية وفق الجدول الموضوع للرحلة، مستعرضاً جانباً من التجارب التي قام بإجرائها حتى الآن ومنذ وصوله إلى المحطة في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول الخميس.

وسأل سموه المنصوري عن شعوره مع اللحظات الأولى التي انطلق فيها على متن مركبة الفضاء في مستهل هذه الرحلة التاريخية والأولى لرائد فضاء إماراتي، حيث أوضح المنصوري أنه غمرته في هذا الوقت مشاعر الفخر والفرحة مع تحول طموح زايد وحلم الإمارات إلى واقع ملموس بفضل دعم القيادة الرشيدة، بينما زادت الفرحة مع وصوله إلى المحطة ومشاهدة الأرض من الفضاء والاطلاع على موقع دولة الإمارات، حيث تمنى أن يكون جميع شعب الإمارات مشاركاً له تلك اللحظة على متن محطة الفضاء الدولية.

واختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاتصال مع رائد الفضاء المنصوري بخالص أمنياته له بالتوفيق في مهمته وأن يشمله المولى عزّ وجلّ بحفظه ورعايته، وأن يردّه سالماً بعد إتمام المهام المكلف بها على متن محطة الفضاء الدولية.

وغرد سموه على «تويتر»: تحدثت مع أول رائد فضاء إماراتي وأول عربي يصل لمحطة الفضاء الدولية هزاع المنصوري... إنجازنا وطني.. ورحلتنا عربية.. وغايتنا أن نقول للأجيال العربية إن القادم أفضل ولا مستحيل ولا سقف إلا ما نضعه فوق رؤوسنا.

وقد أعرب رائد الفضاء هزاع المنصوري خلال الاتصال عن بالغ شكره وعرفانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على كل الدعم والتشجيع والمساندة والتي بدونها ما كان هذا الإنجاز ليتحقق، مؤكدا أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجا يحتذى في دعم شعبها وتحدي المستحيل وإتاحة الفرص للشباب في كل المجالات ووضع أبناء الإمارات دائما في المراكز الأولى، مؤكداً أن هذا الدعم الكبير كان من أهم الأسباب التي تحقق معها طموح زايد بوصول دولة الإمارات إلى الفضاء بيد أبنائها، وبعزيمتهم وإصرارهم على أن تكون دولتهم دائما في المقدمة، معرباً عن عظيم فخره واعتزازه بكونه أول إماراتي وأول عربي يخاطب الأرض باللغة العربية من على متن محطة الفضاء الدولية وأول من يحمل علم الإمارات إلى الفضاء، آملاً أن تسهم التجارب التي يجريها هو وزملاؤه في خدمة البشرية.(وام)

نص الاتصال :



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد:

«أخ هزاع أول شي الحمد لله على السلامة، وشعب الإمارات مفتخر فيك، والشيخ محمد بن زايد صديقي وأخي يقول لك الحمد لله على السلامة، كلّمته قبل ما تطلع وأبلغني أن أسلم عليك، وأقولك الحمد لله على السلامة وأنت تشرفنا».



هزاع المنصوري:



«الله يسلمك طويل العمر، أنا جداً سعيد وفخور أن أكون أول شخص من دولة الإمارات ومن الوطن العربي يكلمكم باللغة العربية من محطة الفضاء الدولية، شعور فخر، شعور اعتزاز، اليوم طموح أبونا زايد، الله يغفر له ويرحمه، وصل إلى الفضاء، بإيد عياله، شكراً على إتاحة الفرص لأبناء الإمارات وصناعة المستحيل لعيالكم».



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد:

«صحيح أخ هزاع، كان طموح الشيخ زايد من الصحراء إلى الفضاء، وليثبت هذا كان يدعي رواد الفضاء إلى أبوظبي، ويسألهم بعض الأسئلة، فكان طموحه هو الفضاء، والحمد لله بإخوانه وأبنائه وأبناء زايد وصلنا إلى الفضاء، ووصلنا بين النجوم، وأنت أول واحد، وأول واحد دايماً يُذكر، لكن أوعدك بشي، انه طوابير من الأخوات والإخوان يتبعون على أثرك، ويمرون بالتجارب والامتحانات اللي انت مريت فيها ويتبعون مسيرتك».



هزاع المنصوري:



جزاكم الله خير طويل العمر، وهذا اللي إحنا متوقعينه منكم، دايماً تحطونا بالمراكز الأولى، ودايماً تحثونا على القدم والتميز، هذا اللي إحنا تعلمناه بدولة الإمارات، إتاحة الفرص، وعلى شباب دولة الإمارات وكل اللي فيها يجتهدون ويوصلون لكل المجالات، جزاكم الله كل خير، إنتو خطيتوا إلنا السطور، وإحنا إن شاء الله نمليها بتاريخ العالم.



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد:

«نعم أنا متأكد من هذا، وخاصة بدعم أخي محمد بن زايد اللي يحثنا على هذا الشي. شو شعورك لما حملتك هذه الصواريخ إلى الفضاء»؟



هزاع المنصوري:



«شعور جداً جميل طويل العمر، يعني ما أقدر أوصفلك كثر كانت الفرحة، كثر كان الفخر، يعني أتذكر كل لحظة من لحظات الإطلاق والضغط اللي يانا من إطلاق الصاروخ كان كبير، تسارع الصاروخ وإطلاقه في الفضاء، واللحظة اللي أتذكرها اللحظة اللي اوصلنا فيها لانعدام الجاذبية كانت مثل ضربة على الصاروخ لكن هذه تعني انه وصلنا للحدود الخارجية من الغلاف الجوي، وحسّينا بانعدام الجاذبية شعور لا يوصف، يعني مثل ما تشوفون كل شي يطير هنا، شعور جميل، وأحلى شعور لما شفت كوكب الأرض والكرة الأرضية من الفضاء، منظر جميل، منظر لا يوصف كان بودي أخلي شعب الإمارات كلهم يجون يشوفون هالمنظر معاي، يوم شفت دولة الإمارات كان أجمل منظر بحياتي شفته، بودي صراحة شعب الإمارات كله يشوفون هالمنظر».

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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد:

«الحمد لله، الحمد لله، على كل شيء، إن شاء الله أنت مستمر في مهامك العلمية».



هزاع المنصوري:



«نعم طويل العمر، بدأت من امس مهماتي العلمية والتجارب العلمية اللي عليّ، والحمد لله أبشرك كل شي حسب المخطط، وقمنا ببعض التجارب، واليوم عندي بعض التجارب مع وكالات مثل وكالة ESA والتجارب إن شاء الله قدامنا كثيرة بالأيام القادمة، وتفاعل مع الطلاب، وأبشرك الجدول مثل ما هو إن شاء الله».



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد:

«الحمد لله، ولكن مثل ما قلت لك انت الأول، ودايماً الأول يُذكر ولكن طوابير من الشباب والبنات إن شاء الله، على طريقك، وعلى خطواتك، والمراحل الجايه أوعدك أنكم تكونون إلى المريخ، هدفنا الثاني إلى المريخ بالرغم من إن بعض الإخوان أو الجيران قالوا هذا مستحيل، بس أنا ومحمد بن زايد مسكنا هذا ونحب المستحيل، المستحيل كلمة قالوها ناس ضعفاء، هي لا وجود لها إذا عنده الإرادة وإرادة الإنسان».



تصفيق



هزاع المنصوري:



«نعم طويل العمر، جزاكم الله خير، إنتو علمتونا أنه ما في شي اسمه مستحيل بدولة الإمارات، الواحد عليه انه يجتهد ويجد ويوصل، وانت يا طويل العمر أثبت إلنا هذا الشي انه في بلدنا ما في شي اسمه مستحيل، جزاكم الله خير، وإن شاء الله الأجيال القادمة يمشون على خطانا مثل ما تعلمنا نمشي على خطاكم وعلى خطى المغفور له الشيخ زايد والمغفور له الشيخ سعيد».



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد:

«كل إنسان عنده حلم، ولكن بعض الناس إذا حلم وقام، يرجع مرة ثانية يرقد علشان يكمل حلمه، أما نحن نطلع ونستند علشان نكمل حلمنا، والآن أنا بتركك لأنه في أسئلة للطلبة حتى ياخذون هذه الفرصة يسألون بعض الأسئلة، وإن شاء الله انت تجاوب عليها، واحنا فخورين».



هزاع المنصوري:



مشكور يا طويل العمر على هذه المكالمة، هذه المكالمة كانت عندي العمر صراحة، جزاكم الله خير، حلمنا تحقق بفضل رب العالمين، وبفضل رايتكم، وطموحاتكم اللي إحنا إن شاء الله اليوم بنحاول نخليها في واقع بكل المجالات، جزاكم الله كل خير، وان شاء الله نشوف كل أبناء الإمارات وبنات الإمارات بكل المجالات متقدمين.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد:

أنا أوعدك بهذا، وأقول الله يحفظك ويردك إلنا سالم عشان نفتخر فيك.

هزاع بن زايد: محمد بن راشد حمل حلم ورسالة زايد

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حمل حلم ورسالة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وسعى مع أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى تحقيق طموح زايد بالوصول من الصحراء إلى الفضاء، موكداً أنها بداية ستتبعها بدايات كثيرة.

وغرد سموه على «تويتر»: «كلمات ملهمة من الشيخ محمد بن راشد قائد ملهم حمل حلم زايد ورسالة زايد وسعى مع أخيه الشيخ خليفة بن زايد وأخيه الشيخ محمد بن زايد إلى تحقيق طموح زايد بالوصول من الصحراء إلى الفضاء، والتتويج الرائع مع هذا الوعد بأن يتبع هزاع طوابير من عيال زايد إلى النجوم.. بداية ستتبعها بدايات كثيرة».