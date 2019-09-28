السيسي يلمح إلى طلب تفويض جديد لاستكمال بناء وتحديث مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى احتمالية طلبه «تفويض جديد من المصريين» لاستكمال خطته في بناء «دولة مصرية جديدة وعصرية» على نحو ما جرى في 30 يونيو 2013، مشيراً إلى أن الشعب المصري، أصبح أكثر وعياً، بكل ما يحاك له من مؤامرات، وأنه لا يصدق ما يتم تصديره له من صور مزيفة عن الأوضاع في البلاد.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعد مشاركته للمرة السادسة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قبل أن يتوقف لدقائق لتحية الحشود التي تدفقت على مطار القاهرة لتحيته، مؤكداً أن ما تروجه اللجان الإلكترونية الممولة من قوى الإرهاب من أكاذيب، لن يفت في عضد الدولة المصرية وخطتها في التنمية، وخاطب السيسي الحشود التي اجتمعت لتحيته: «متقلقوش.. البلد جامدة قوي بيكم».

وكان السيسي، قد اختتم زيارته لنيويورك، بعقد لقاء ضم مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي، من بينهم مسؤولون سابقون وصحفيون، وقيادات لمراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة محاورها المتعددة، بما يصب في صالح الأمن القومي لكلا البلدين، مشيراً إلى أن السياسة المصرية تتسم بالتوازن والحرص على الانخراط الجاد مع دوائر صنع القرار الأمريكي المختلفة.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تطلعه لمزيد من الدعم من قبل الولايات المتحدة، للتجربة التنموية المصرية، وطموحها في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، من شأنها أن توفر فرصاً أمام زيادة وتنمية الاستثمارات الأمريكية في مصر، تحقيقاً لمنافع متبادلة للجانبين، مشيراً إلى أن السوق المصرية تعد مدخلًا أساسياً أمام الشركات والمصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وقال السيسي إن محاربة الإرهاب أحد أهم ملامح العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مواجهة تلك الظاهرة على المستويات العسكرية والتنموية والفكرية في ظل تهديدات أمنية غير مسبوقة باتت تواجه منطقة الشرق الأوسط، بسبب انتشار الجماعات الإرهابية، وقيام بعض الدول بالمنطقة بدعم تلك الجماعات، وتوفير الملاذات الآمنة لها، فضلاً عن إمدادهم بالتمويل والأسلحة والممرات الآمنة، وعرج السيسي على قضية الصراع العربي «الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»، لا يزال يمثل أحد أهم مسببات عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، مشيراً إلى أن التوصل إلى سلام عادل وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، سوف يسمح لدول المنطقة بتحقيق الاستقرار، ويفتح آفاق التنمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية لشعوبها، ويسهم كذلك في تجفيف منابع الإرهاب، وشدد السيسي في هذا السياق، على أهمية تكاتف أطراف المجتمع الدولي لدعم المؤسسات الوطنية، وكذا تنفيذ أطر الحل السياسي الشامل لعدد من الأزمات بالمنطقة، وتجنب الحلول العسكرية التي طالما أدت إلى تداعيات شديدة السلبية تمتد آثارها على كافة المستويات.