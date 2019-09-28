شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدخل عالم الفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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محمد خليفة

رحلة المنصوري إلى الفضاء علامة إيجابية على نمو قطاع الفضاء الإماراتي، الذي سيضاعف سيره للوصول إلى الهدف المنشود والمتمثل في إرسال رحلة غير مأهولة إلى المريخ بحلول عام 2021.

خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات عظيمة في طريق إثبات ذاتها دولةً ذات مكانة مهمة بين الدول المتقدمة في العالم، واستطاعت بحكمة قيادتها أن تصنع من الضعف قوة، وأن تبني نفسها عمرانياً واقتصادياً وعلمياً. واستحقت مكانة الدولة الناشئة، وهي مرحلة تعد جزءاً من المرحلة الأخيرة، وهي الدولة ذات التقدم المستدام. وكان المواطن الإماراتي، منذ البداية، في صلب اهتمامات الحكومة الرشيدة؛ لأنه أساس التنمية؛ ولذلك تم توفير كل وسائل الحياة الرغيدة له، كما تم افتتاح المدارس والجامعات؛ لتعليم النشء من أبنائه، ما أدى إلى إيجاد نهضة ثقافية وعلمية واسعة؛ عادت بالنفع الكبير على الدولة.

وكان استكشاف الفضاء والاستفادة من موارده وإمكاناته مدار صراع واسع بين الدول العظمى منذ الخمسينات من القرن الماضي؛ ذلك أن الفضاء هو عالم لا متناهٍ ولا محدود، والأرض بالنسبة له مثل النملة بالنسبة إلى الفيل، ومن يملك الفضاء يملك الأرض أيضاً.

وقد اهتمت دولة الإمارات بالفضاء، وقررت دخول ذلك المجهول، مستعينة بخبرات أبنائها، وبالاعتماد على المعاهدات الدولية، التي تبيح لمختلف الدول حق الاستكشاف في الفضاء، وبما يعود بالنفع عليها وعلى البشرية جمعاء. وقد تم إنشاء «وكالة الإمارات للفضاء»؛ بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2014، ونص المرسوم على أن «وكالة الإمارات للفضاء» تتبع مجلس الوزراء، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة؛ لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها. وحدد القانون مقر الوكالة الرئيسي بأن يكون في إمارة أبوظبي، ويكون لها فرع في إمارة دبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها. وتتولى هذه الوكالة، تنظيم وتطوير القطاع الفضائي الوطني، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام، وإعداد وتنمية الكوادر الوطنية؛ لدعم القطاع؛ والإسهام في تطويره؛ ودعم مفهوم البحث والتطوير والابتكار في مجال تقنيات وعلوم واستكشاف الفضاء؛ وتعزيز وإبراز دور الدولة على الخريطة الفضائية إقليمياً وعالمياً.

وفي إبريل/نيسان 2017، تم إطلاق «البرنامج الوطني للفضاء» من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويتضمن هذا البرنامج إعداد رواد فضاء إماراتيين، وبناء أرضية صلبة لكوادر إماراتية تخصصية في علوم الفضاء. كذلك إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية؛ للقيام بتجارب علمية تعود بالمنفعة على البشرية. وكانت دولة الإمارات قد وقعت مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة عام 2015 مذكرة تفاهم؛ لتبادل الخبرات، وتأهيل الكوادر في مجالات الفضاء. وتضمنت تلك المذكرة إرسال أول رائد فضاء إماراتي؛ للمشاركة في الأبحاث العلمية ضمن البعثة الروسية إلى المحطة الدولية. ومنذ عام تدرب الطياران الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي بمركز «يوري جاجارين» في مدينة النجوم بموسكو؛ للمشاركة في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، وقد تحادث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع رائدي الفضاء الإماراتيين، قبل يومين من انطلاق المهمة إلى الفضاء. وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:

«تواصلت مع هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وهما يستعدان لرحلة الفضاء.. فخورون بهذه النماذج المضيئة في مسيرة الخير والبناء». وتابع: «الرحلة القادمة ستصنع تاريخاً جديداً في سماء الوطن، وتؤكد دخول دولة الإمارات عالم اكتشاف الفضاء بسواعد أبنائها». وقال سموه: «تلك الرحلة ستلهم الأجيال المقبلة؛ لتحقيق إنجازات وطنية جديدة». وفي 25 سبتمبر/أيلول، توّجت الإمارات وروسيا تعاونهما؛ بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي؛ هو هزاع المنصوري ضمن بعثة ثلاثية تضم كذلك رائدي فضاء من روسيا والولايات المتحدة على متن مركبة «سويوز». وقال «مركز محمد بن راشد للفضاء»: إن المنصوري سيجري 16 مهمة علمية، خلال جولته التي ستستغرق ثمانية أيام؛ بعد ذلك سيعود إلى الأرض، ويعوضه مواطنه الإماراتي سلطان النيادي. وقال رائد الفضاء هزاع المنصوري، خلال مؤتمر صحفي قبيل انطلاقه في رحلته الفضائية: «كان للشيخ زايد، طيب الله ثراه، رؤية واهتمام بقطاع الفضاء، وربما حلم أن يكون للإمارات رواد فضاء، والحلم أصبح حقيقة، وكلمات الشيخ زايد وطموحه يتحقق اليوم، وأتمنى لو كان الشيخ زايد بيننا لقلت له، عيال زايد حققوا حلمك الذي بدأ منذ أربعين سنة». وتُعدّ هذه الرحلة علامة إيجابية على نمو قطاع الفضاء الإماراتي، الذي سيضاعف سيره؛ للوصول إلى الهدف المنشود؛ والمتمثل بإرسال رحلة غير مأهولة إلى المريخ بحلول عام 2021؛ تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام الدولة.

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