غرق قارب على متنه أكثر من 50 شخصا قبالة السواحل الليبية

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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، عبر (تويتر)، بـ "غرق قارب يحمل أكثر من 50 شخصا قبالة سواحل ليبيا، وفرق الإنقاذ في طريقها، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركاؤها على استعداد لتقديم المساعدة الطبية والإنسانية فور إنزال الركاب".
© REUTERS / TIKSA NEGERI
وكان العميد أيوب قاسم، الناطق الرسمي باسم البحرية، قد صرح في بيان: "ورد بلاغ إلى غرفة عمليات حرس السواحل فجر اليوم الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2019، بوجود قارب هجرة غير شرعية يحتاج إلى إغاثة سريعة، وذلك على بعد 9 ميل شمال الخمس، دون إعطاء إحداثيات أو معلومات إضافية عن الهدف".
وتابع البيان: "تم إبحار الزورق (أوباري) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل والبحث عن القارب المنكوب في المنطقة المحتملة، وبعد بحث تم العثور على القارب حوله مهاجرين غير شرعيين وبعض الجثث".
وأضاف أنه جرى إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي بينهم امرأتان، وانتشال 5 جثث (3 رجال وامراة واحدة وطفل واحد)"، مشيرا إلى أن الضحايا من الجنسيات الصومالية والمغربية، وذكر البيان أن البحث لا زال جاريا عن المزيد من الناجين والجثث.
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