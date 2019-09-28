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وأضاف أبو حمرة في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم السبت، إن عملية تبادل الأسرى الأخيرة في محافظتي الجوف وشبوة تمت بوساطات محلية وقبلية بعيدا عن الأمم المتحدة وليس لها أي علاقة بمشاورات السويد أو بالمبادرة التي تقدمنا بها للأمم المتحدة.
© AP Photo / Hasan Jamali
وحول الجهات التي تضمن اتمام مثل تلك الصفقات قال أبو حمرة، هذه الصفقات يضمنها الوجهاء والمشايخ القبلية من الطرفين، نحن من جانبنا نضمن ونقدم اسماء من نريد الإفراج عنهم ونسلمهم للوساطات لتتم عملية التبادل، ولولا أن الطرف الآخر متعنت نتيجة الضغوط السعودية والإمارات والتي تعيق أكثر هذه العمليات، وجميع تلك الصفقات لتبادل الأسرى تتم دون علم الإمارات والسعودية ولو علموا بها لأفشلوها.
وأشار مسؤول الشؤون القانونية بلجنة الأسرى، بعد مشاورات السويد وعقد الكثير من اللقاءات بيننا وبين أطراف من التحالف، قدمنا خلالها الكثير من التنازلات والمبادرات لتحرير والغفراج عن جميع الأسرى، وقلنا لهم أن ملف الأسرى إنساني وليس سياسي، لكن الطرف الآخر هو من كان يرفض المبادرات والمقترحات التي نقدمها سواء في الجنوب أو المحافظات الشرقية والسعودية.
واستطرد ...الكثير من الأسرى يقبعون في سجون محلية سواء في الجوف أو الجنوب والساحل الغربي، وتلك السجون يديرها مرتزقة محليين متعددين ولهم مسميات مختلفة، لذا فكل عملية لها طابع مختلف لاختلاف توجهات ومطالب كل جهة عن الأخرى.
وأعلنت جماعة أنصار الله، أمس الجمعة، عن إتمامها صفقة تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية في جبهتي الجوف وشبوة.
من جهته أكد عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في حكومة الحوثيين، أن الصفقة نجحت في الإفراج عن 13 أسيرا في عملتي تبادل بجبهتي الجوف وشبوة، مشيرا إلى أن عمليات التبادل جاءت عبر وساطة محلية.
الجدير بالذكر أن ملف الأسرى من أهم الملفات التي شملها اتفاق "ستوكهولم"، حيث اتفقت الأطراف على تبادل كافة الأسرى والمعتقلين برعاية أممية.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الأسرى بصنعاء: تحرير 4500 أسير بوساطات محلية حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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