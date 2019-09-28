الأمن العراقي يضبط سيارة مفخخة و5 أحزمة ناسفة في نينوى

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من اللواء 43 بالفرقة العشرين ضمن قيادة عمليات نينوى، تتمكن من العثور على سيارة مفخخة في قرية أبو جرد جنوب منطقة المالحة.

وأضافت الخلية، أن القوة عملت على تفكيك السيارة المفخخة، في القرية المذكورة بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.

وأفادت الخلية، بإن القوة نفسها عثرت على 5 أحزمة ناسفة، وفقا لمعلومات دقيقة ضمن العملية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، أن القوة الأمنية، فجرت الأحزمة الناسفة، الخمسة، دون حادث يذكر.

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وحققت القوات العراقية جميع أهدافها المرسومة في المراحل الخمس من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد 7 يوليو/تموز الماضي، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.