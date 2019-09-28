الناقلة "ستينا امبيرو" ترسو في مرفأ في دبي









اسماء السيد - دبي: رست ناقلة النفط السويدية "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني في مرفأ في دبي في الإمارات السبت، بعد يوم على مغادرتها إيران بعد احتجازها هناك لأكثر من شهرين، بحسب صحافيين معتمدين في الموقع.

ورست السفينة في ميناء راشد في دبي بعد ظهر السبت. وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز في 19 تموز/يوليو ناقلة النفط التي يبلغ طولها 183 متراً متهماً طاقمها بتجاهل نداءات الاستغاثة وإيقاف جهاز إرسالها بعد اصطدامها بقارب صيد.

وأكد صحافيون معتمدون في المرفأ أن السفينة رست هناك. وأظهرت تسجيلات مصورة الناقلة السويدية في المرفأ يحوطها عدد من القوارب الصغيرة، بينها واحد على الأقل يحمل

علم الإمارات العربية المتحدة.